Поставки «грязной нефти»: белорусы выясняют отношения на международных переговорах

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Белорусская делегация участвует в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), которое проходит 13-14 мая в Братиславе (Словакия), сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Возглавляет делегацию заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. В состав делегации входят руководители ОАО «Гомельтранснефть Дружба», являющегося членом МАТН.


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Планируется, что в ходе встречи будет обсуждена ситуация с остановкой транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в связи с ее загрязнением органическими хлоридами. Как отмечает пресс-служба концерна, Беларусь рассчитывает на быстрейшее восстановление транзита нефти в Европу.

«Главная цель, которую ставит перед собой белорусская делегация, — выработка четкого плана действий транспортировщиков нефти и ее европейских потребителей в Венгрии, Германии, Польши, Словакии и Чехии для оперативного восстановления транзита по «Дружбе» в направлении этих стран», — говорится в релизе концерна.

«Учитывая важность белорусского нефтетранспортного коридора для крупнейших европейских транспортировщиков и потребителей углеводородного сырья, белорусская делегация рассчитывает на скорейшее урегулирование спорных вопросов между сторонами», — подчеркнули в «Белнефтехиме».

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О поставках с середины апреля по нефтепроводу «Дружба» некачественной нефти сообщил «Белнефтехим». 22 апреля стало известно, что из-за загрязненной хлорорганикой нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» был остановлен полностью. В России возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба». В начале мая чистая нефть вновь начала поступать на территорию Беларуси.

Международная ассоциация транспортировщиков нефти была создана в 2013 году как международная добровольная, некоммерческая, неправительственная организация.


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Её целью стала поддержка членов ассоциации, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также эффективная координация усилий членов ассоциации для создания наиболее благоприятных условий деятельности.

В настоящее время МАТН объединяет восемь членов из восьми стран: АО «МЕРО ЧР» (Чехия), ПАО «Транснефть» (Россия), АО «Транспетрол» (Словакия), ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (Беларусь), АО «МОЛ» (Венгрия), АО «KaзТрансОйл» (Казахстан), Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (Китай), АО «Укртранснафта» (Украина). Есть один наблюдатель — Каспийский трубопроводный консорциум.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти Персона: Владимир Сизов Город: Братислава

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