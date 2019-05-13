Ущерб Беларуси от поставки грязной нефти может превысить 430 млн долларов

Ущерб Беларуси от поставки некачественного топлива из России через нефтепровод «Дружба» может составить до 435,3 млн долларов. Такие расчеты приводит российское издание «Ведомости» .

«Ущерб, вероятно, будет складываться из трех составляющих — недополученные средства за транзит, недополученная прибыль от переработки российской нефти, средства, потраченные на очистку и, возможно, на замену или ремонт вышедшего из строя оборудования», — считает старший директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По оценкам «Ведомостей», сумма недополученной прибыли предприятия «Гомельтранснефть Дружба» за транзит нефти во время двух недель простоя трубы составит 29-35 млн долларов. Кроме того, будущие потери компании в выручке из-за снижения пропускной способности «Дружбы» могут составить от 142 до 300 млн долларов до конца этого года.

Ущерб также нанесла и остановка производства на нефтеперерабатывающих заводах, который концерн «Белнефтехим» оценил в 100 млн долларов. Потребуются средства на ремонт и замену поврежденных компонентов оборудования.