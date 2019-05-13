Ущерб Беларуси от поставки грязной нефти может превысить 430 млн долларов

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Ущерб Беларуси от поставки некачественного топлива из России через нефтепровод «Дружба» может составить до 435,3 млн долларов. Такие расчеты приводит российское издание «Ведомости».

«Ущерб, вероятно, будет складываться из трех составляющих — недополученные средства за транзит, недополученная прибыль от переработки российской нефти, средства, потраченные на очистку и, возможно, на замену или ремонт вышедшего из строя оборудования», — считает старший директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.


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По оценкам «Ведомостей», сумма недополученной прибыли предприятия «Гомельтранснефть Дружба» за транзит нефти во время двух недель простоя трубы составит 29-35 млн долларов. Кроме того, будущие потери компании в выручке из-за снижения пропускной способности «Дружбы» могут составить от 142 до 300 млн долларов до конца этого года.

Ущерб также нанесла и остановка производства на нефтеперерабатывающих заводах, который концерн «Белнефтехим» оценил в 100 млн долларов. Потребуются средства на ремонт и замену поврежденных компонентов оборудования.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти нефтепереработка транзит нефти Персона: Дмитрий Маринченко

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