В Минске открывается ресторан, где будут проходить модные показы

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В историческом здании с барельефом на Немиге, более известном как Центр моды, откроется ресторан Fabriq. Первых посетителей новое заведение примет во второй половине июня.

Это будет один из самых больших ресторанов Минска. Его площадь составит полторы тысячи квадратных метров. Fabriq займет бывший подиумный зал Центра моды. Планируется, что в ресторане несколько раз в год будут проводить модные показы.

Проект запускает ресторанная группа Golden Project. Новое заведение будет рассчитано на средний класс.
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Тэги: ресторан Центр моды Город: Минск

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