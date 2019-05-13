ИТ-консультанта Глеба Рубанова оштрафовали на тысячу рублей за запрещенную аббревиатуру

Суд Советского района Минска 13 мая оштрафовал активиста на 40 базовых величин (1020 рублей). Решение вынесла судья Вера Головкова.

Рубанов обвинен в размещении запрещенной для цитирования аббревиатуры в соцсетях. Он сообщил в Facebook, что намерен обжаловать решение суда.

Активиста задержали в ночь на 7 мая за участие во флешмобе, в рамках которого люди публикуют в соцсетях свои фотоснимки с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и хэштегами #яэкстрэміст и #яэкстремист. Он провел в милиции 30 часов, после чего написал жалобу на антисанитарные условия содержания.