ИТ-консультанта Глеба Рубанова оштрафовали на тысячу рублей за запрещенную аббревиатуру

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Суд Советского района Минска 13 мая оштрафовал активиста на 40 базовых величин (1020 рублей). Решение вынесла судья Вера Головкова.

Рубанов обвинен в размещении запрещенной для цитирования аббревиатуры в соцсетях. Он сообщил в Facebook, что намерен обжаловать решение суда.

Активиста задержали в ночь на 7 мая за участие во флешмобе, в рамках которого люди публикуют в соцсетях свои фотоснимки с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и хэштегами #яэкстрэміст и #яэкстремист. Он провел в милиции 30 часов, после чего написал жалобу на антисанитарные условия содержания.
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Тэги: соцсети список экстремистских материалов Персона: Вера Головкова Глеб Рубанов

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