Врача медцентра МТЗ судят за взятку в 28 тысяч долларов

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Заместитель главного врача заводского медцентра Сергей Семижон оказался за решеткой в июне 2018 года.

Сейчас дело слушается в суде Фрунзенского района Минска, передает TUT.by. Процесс идет не первый день, обвиняемый уже выступил. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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Ранее правоохранительные органы не сообщали, какую взятку получил Семижон, за что именно он, по данным обвинения, брал деньги, что было установлено в ходе предварительного расследования.

Обвинение связано с закупками оборудования для медцентра.

Фигурант признает вину частично, настаивая на том, что «единого умысла» брать деньги не было. Уголовное дело насчитывает 10 томов.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: МТЗ коррупция суд по делу Минздрава Персона: Сергей Семижон Город: Минск

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