Врача медцентра МТЗ судят за взятку в 28 тысяч долларов
Заместитель главного врача заводского медцентра Сергей Семижон оказался за решеткой в июне 2018 года.
Сейчас дело слушается в суде Фрунзенского района Минска, передает
Ранее правоохранительные органы не сообщали, какую взятку получил Семижон, за что именно он, по данным обвинения, брал деньги, что было установлено в ходе предварительного расследования.
Обвинение связано с закупками оборудования для медцентра.
Фигурант признает вину частично, настаивая на том, что «единого умысла» брать деньги не было. Уголовное дело насчитывает 10 томов.