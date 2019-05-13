Врача медцентра МТЗ судят за взятку в 28 тысяч долларов

Заместитель главного врача заводского медцентра Сергей Семижон оказался за решеткой в июне 2018 года.

Сейчас дело слушается в суде Фрунзенского района Минска, передает TUT.by . Процесс идет не первый день, обвиняемый уже выступил. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее правоохранительные органы не сообщали, какую взятку получил Семижон, за что именно он, по данным обвинения, брал деньги, что было установлено в ходе предварительного расследования.

Обвинение связано с закупками оборудования для медцентра.

Фигурант признает вину частично, настаивая на том, что «единого умысла» брать деньги не было. Уголовное дело насчитывает 10 томов.