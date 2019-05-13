Белстат отчитался о замедлении роста цен на продукты

Потребительские цены в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,04%, к декабрю 2018-го — на 2,7%, сообщил Национальный статистический комитет.

По отношению к марту цены на продовольственные товары выросли на 0,2% (с начала года — на 3%), на непродовольственные — на 0,1% (на 1,7%), на услуги — снизились на 0,2% (выросли на 3,3%).

Согласно прогнозу Нацбанка, в 2019 году инфляция не превысит 5%, а по оценкам Евразийского банка развития она составит 5,7%.

«Министерство финансов будет проводить консервативную бюджетно-налоговую политику, поскольку объем ресурсов, располагаемых государством, ограничен. Национальный банк будет проводить консервативную денежно-кредитную политику, чтобы удержать инфляцию в 2019 году в пределах 5%», — заявил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на презентации прогноза Исследовательского центра ИПМ.