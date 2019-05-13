Романчук раскритиковал Совет по развитию предпринимательства

Эксперт считает совет слабым совещательным органом, который не смог выполнить задачи, поставленные перед ним главой государства два года назад.

Романчук сообщил, что его не поставили в известность об исключении из состава совета.

«Я несколько раз обращался к руководству с инициативами. Ни одно мое предложение не было включено в повестку дня заседаний и не обсуждалось. В совет, как и в крупные бизнес-союзы, направлялись проекты решений властей за несколько дней до „дедлайна“. Необходимых дискуссий не было», — подчеркнул экономист.

Усиление позиций в президентском совете крупного бизнеса Романчук считает попыткой усиления контроля над ним со стороны властей.

Обновленный состав совета практически полностью сформирован из действующих руководителей крупных предприятий. Из него исключили представителей бизнес-союзов и экспертов. Это предусмотрено указом президента от 11 мая № 173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства».

Состав совета сокращен с 24 до 20 человек. Из него исключили Жанну Тарасевич, исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, председателя Белорусской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолия Харлапа, председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александра Швеца, председателя ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» Николая Борового, замдиректора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Павла Горбача, директора центра поддержки предпринимательства «Светлогорский деловой партнер» Жанну Рогову, бизнесменов Василия Баранчука и Юрия Звыцевича.