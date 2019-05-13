В Армении судят бывшего президента Роберта Кочаряна

Второго президента Армении обвиняют в свержении конституционного строя в стране. В марте 2008 года силы правопорядка разогнали недовольных итогами выборов оппозиционеров, в результате чего 10 демонстрантов погибли, более 200 получили ранения.

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Кочарян и его адвокаты оправдывают решения, которые он принял во время протестов 2008 года, объясняя это тем, что если бы не введение чрезвычайного положения, то порядок в стране не был бы восстановлен. Кроме того, экс-президент считает обвинения против него политически мотивированными — он называет их «политической вендеттой» и обвиняет находящееся сейчас у власти правительство бывшего журналиста Никола Пашиняна в избирательном применении правосудия, передает Deutsche Welle .

Власти, в свою очередь, опровергают политический подтекст судебного преследования, заявляя о том, что после мирной революции 2018 года в стране нет неприкасаемых и что перед законом все равны.

По делу проходят также бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший начальник генштаба Юрий Хачатуров, обвиняемые в свержении конституционного строя, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян.

По мнению эксперта Института политических и международных исследований Рубена Меграбяна, «это беспрецедентный на постсоветском пространстве судебный процесс, поскольку фигурантами его являются все руководители за всю историю независимой Армении: три экс-президента и действующий премьер-министр — Кочарян в статусе обвиняемого, а Левон Тер-Петросян, Серж Саргсян и Никол Пашинян — в статусе свидетелей».

Возбуждение уголовного дела вызвало неоднозначную реакцию в России, и Москва заявила о «недопустимости преследования политических оппонентов», что подчеркивает вектор симпатий Кремля, подкрепленный официальным новогодним поздравлением Путина в адрес арестованного Кочаряна.