«Мы — один украинский народ». Зеленский опубликовал послание для жителей Крыма и Донбасса

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook «послание мира» от руководителей религиозных организаций страны.

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!» — подписал видео политик.

Свои обращения записали почетный патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет, главы УПЦ Московского патриархата Онуфрий, Украинской грекокатолической церкви Святослав, муфтий Крыма Айдер Рустемов и другие. В ролике нет послания от главы новой украинской церкви митрополита Епифания, однако СМИ сообщали, что Зеленский проводил переговоры и с ним.

«Дорогие братья и сестры, жители Крыма и жители Донбасса. Я хочу, чтобы Господь как можно скорее привел нас к миру, справедливому миру», — сказал Филарет.

«Мы верим, что Бог победит всякое зло. Мы верим, что наконец мы сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы, которые есть у нас друг к другу, решить с помощью мудрости человеческой», — призвал Онуфрий.

«Давайте оставим позади все ссоры. Мы — одна Украина, мы — один украинский народ», — сказал муфтий Саид Исмагилов.

Руководители религиозных организаций призвали объединиться.