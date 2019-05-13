Впервые в истории человечества концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 415 промилле

На Земле официально достигнут еще один тревожный показатель разрушительного воздействия человечества на окружающую среду — содержание CO 2 в атмосфере превысило 415 ppm.

Эти данные зафиксировали в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, сообщает Science Alert .

Источник: Институт океанографии им. Скриппса

«Впервые в истории человечества атмосфера нашей планеты содержит более 415 ppm CO 2 . Не только в истории человечества, не только с момента изобретения сельского хозяйства 10 000 лет назад. Еще до того, как современные люди существовали миллионы лет назад. Мы не знаем планету, подобную этой», — написал метеоролог Эрик Холтаус.

Лишь несколько лет назад загрязнение атмосферы возросло до 400 ppm CO 2 , а в 2017-м оно достигло 410. Ученые знали, что показатель 415 частей на миллион в 2019 году был почти неизбежным.

Средний темп роста остается на высоком уровне. Увеличение по сравнению с прошлым годом, вероятно, составит около трех частей на миллион.

Если углеродное загрязнение в нашей атмосфере будет становиться все сильнее, все больше и больше тепла будет задерживаться на Земле, что сделает будущее глобального потепления похожим на что-то из далекого прошлого планеты — сотни миллионов лет назад.