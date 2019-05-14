Словакия проиграла Канаде, пропустив за две секунды до конца матча
Сборная Словакии по хоккею потерпела обидное поражение от команды Канады на домашнем чемпионате мира.
Игра прошла вечером 13 мая в Кошице, где квартирует группа А, и завершилась со счетом 6:5 (2:2, 3:2, 1:1) в пользу канадцев. Победную шайбу сборная Канады забросила за 1,8 секунды до окончания третьего периода — форвард «Лас-Вегаса» Марк Стоун реализовал большинство.
На старте турнира канадцы проиграли финнам — 1:3, а затем одержали две победы подряд — над Великобританией (8:0) и Словакией (6:5). Следующий матч Канада проведет 16 мая против Франции.
Словаки потерпели второе поражение подряд. 15 мая хозяева турнира сыграют против Германии.
В Братиславе, которая принимает матчи группы А, в вечернем матче сборная Швеции разгромила команду Норвегии — 9:1 (3:0, 5:0, 1:1). Патрик Хорнквист забросил две шайбы и догнал в списке бомбардиров юного финна Каапо Какко — у обоих по пять шайб.
По итогам пяти игровых дней Швеция лидирует по количеству заброшенных шайб — 19, а Норвегия по количеству пропущенных — 21.
15 мая Норвегия встретится со Швейцарией, а 16 мая Швеция сыграет против Австрии.