Словакия проиграла Канаде, пропустив за две секунды до конца матча

Сборная Словакии по хоккею потерпела обидное поражение от команды Канады на домашнем чемпионате мира.

Игра прошла вечером 13 мая в Кошице, где квартирует группа А, и завершилась со счетом 6:5 (2:2, 3:2, 1:1) в пользу канадцев. Победную шайбу сборная Канады забросила за 1,8 секунды до окончания третьего периода — форвард «Лас-Вегаса» Марк Стоун реализовал большинство.

На старте турнира канадцы проиграли финнам — 1:3, а затем одержали две победы подряд — над Великобританией (8:0) и Словакией (6:5). Следующий матч Канада проведет 16 мая против Франции.

Словаки потерпели второе поражение подряд. 15 мая хозяева турнира сыграют против Германии.

В Братиславе, которая принимает матчи группы А, в вечернем матче сборная Швеции разгромила команду Норвегии — 9:1 (3:0, 5:0, 1:1). Патрик Хорнквист забросил две шайбы и догнал в списке бомбардиров юного финна Каапо Какко — у обоих по пять шайб.

По итогам пяти игровых дней Швеция лидирует по количеству заброшенных шайб — 19, а Норвегия по количеству пропущенных — 21.

15 мая Норвегия встретится со Швейцарией, а 16 мая Швеция сыграет против Австрии.