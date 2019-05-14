Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности
Во вторник погоду на территории Беларуси будут формировать неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
Ожидается облачно с прояснениями. В юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный слабый, при грозах порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Максимально воздух прогреется до +24°С.
В столице вероятность дождя составляет 30-40 %. Синоптики не исключают грозу. Столбик термометра покажет следующие значения:
утром +10..+12°С;
днем +18..+20°С;
вечером +15..+17°С.