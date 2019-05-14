Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

Во вторник погоду на территории Беларуси будут формировать неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.

Ожидается облачно с прояснениями. В юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный слабый, при грозах порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Максимально воздух прогреется до +24°С.

В столице вероятность дождя составляет 30-40 %. Синоптики не исключают грозу. Столбик термометра покажет следующие значения:

утром +10..+12°С;

днем +18..+20°С;

вечером +15..+17°С.