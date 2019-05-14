Микроавтобус протаранил немецкий борт № 1

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Происшествие случилось в аэропорту Дортмунда. Микроавтобус без водителя врезался в самолет канцлера ФРГ.

Как сообщается, самолет Bombardier находился на стоянке, когда в него врезался микроавтобус (водитель, увидев борт № 1, захотел сделать селфи и вышел из авто, а тот покатился).

В результате столкновения самолет и микроавтобус получили незначительные повреждения.

Канцлер Германии для обратного трансфера выбрала вертолет, а не протараненный самолет.
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Тэги: Германия авиаинцидент борт № 1 Город: Дортмунд

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