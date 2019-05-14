Цены в строительстве выросли на 3,2%

Цены производителей промышленной продукции в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 0,6%, по сравнению с декабрем 2018 года — на 2,8%, следует из данных Белстата.

На инвестиционные товары цены увеличились на 0,2 и 1,3% соответственно, на промежуточные товары — на 0,8 и 3,3%, на потребительские — на 0,2 и 1,4%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,3%, с декабрем 2018 года — выросли на 4,3%, в том числе в растениеводстве — снизились на 0,2% и выросли на 15,9%, животноводстве — снизились на 0,3% и выросли на 1%.

В строительстве в апреле по сравнению с мартом цены увеличились на 3,2%, с декабрем 2018 года — снизились на 0,4%, в том числе на строительно-монтажные работы — выросли на 5,3% и на 3,9%, на машины и оборудование — снизились на 1,2 и 8,4%, на прочие работы и затраты — выросли на 9,9% и на 6,5% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,2%, с декабрем 2018 года — выросли на 1,3%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле по сравнению с мартом 2019 года не изменились, с декабрем 2018 года — выросли на 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,04%, с декабрем 2018-го — на 2,7%.