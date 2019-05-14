Белорусам стало проще попасть в Мюнхен

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По информации авиакомпании «Белавиа», с 15 июля будут открыты регулярные рейсы из Минска в Мюнхен.

Рейсы будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю.

  • вылет (понедельник, четверг, пятница, воскресенье) из Минска – в 12:30;
  • прибытие (аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса) – в 13:35;
  • вылет из Мюнхена – в 14:15;
  • прибытие (национальный аэропорт «Минск») – в 17:15.

«Открытие нового рейса будет способствовать налаживанию и укреплению торгово-экономических взаимоотношений между белорусскими и немецкими партнерами, упростит обмен официальными, культурными и спортивными делегациями между Беларусью и Германией», — отметил генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Кроме того, авиакомпания также рассчитывает за счет открытия данного рейса на дальнейшее увеличение транзитного потока через свой базовый аэропорт в Минске.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит порядка двух часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро — туда-обратно. Билеты уже доступны для покупки на сайте www.belavia.by.

На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в Германию по следующим направлениям: Берлин, Франкфурт и Ганновер.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Германия Персона: Алексей Гусаров

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