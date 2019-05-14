За кого болеть, на кого ставить. На ЧМ по хоккею пройдут четыре матча
Очередной игровой день на чемпионате мира по хоккею подарит болельщикам четыре противостояния.
В отличие от воскресенья, сегодня громких афиш нет. Впрочем, это не означает, что нас ждут скучные поединки, ведь каждая из команд будет решать свои задачи – кто-то остаться в элитном дивизионе, а кто-то – выход в плей-офф.
17:15
- Великобритания – Дания (коэффициенты букмекеров: 21,00/12,70/3,80);
- Италия – Латвия (18,00/11,00/1,10).
21:15
- Германия – Франция (1,35/5,80/6,20);
- Швейцария – Австрия (1,25/6,60/10,00).
Турнирное положение на данный момент следующее:
группа А:
- Финляндия — 7 очков (после 3 матчей);
- Германия — 6 (2);
- Канада — 6 (3);
- США — 5 (3);
- Словакия — 3 (3);
- Дания — 2 (2);
- Франция — 1 (2);
- Великобритания — 0 (2).
группа В:
- Россия — 9 очков (3);
- Швейцария — 6 (2);
- Чехия — 6 (3);
- Швеция — 6 (3);
- Латвия — 3 (2);
- Австрия — 0 (2);
- Норвегия — 0 (3);
- Италия — 0 (2).