За кого болеть, на кого ставить. На ЧМ по хоккею пройдут четыре матча

Очередной игровой день на чемпионате мира по хоккею подарит болельщикам четыре противостояния.

В отличие от воскресенья, сегодня громких афиш нет. Впрочем, это не означает, что нас ждут скучные поединки, ведь каждая из команд будет решать свои задачи – кто-то остаться в элитном дивизионе, а кто-то – выход в плей-офф.

17:15

Великобритания – Дания (коэффициенты букмекеров: 21,00/12,70/3,80);

Италия – Латвия (18,00/11,00/1,10).

21:15

Германия – Франция (1,35/5,80/6,20);

Швейцария – Австрия (1,25/6,60/10,00).

Турнирное положение на данный момент следующее:

группа А:

Финляндия — 7 очков (после 3 матчей); Германия — 6 (2); Канада — 6 (3); США — 5 (3); Словакия — 3 (3); Дания — 2 (2); Франция — 1 (2); Великобритания — 0 (2).

группа В: