За кого болеть, на кого ставить. На ЧМ по хоккею пройдут четыре матча

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Очередной игровой день на чемпионате мира по хоккею подарит болельщикам четыре противостояния.

В отличие от воскресенья, сегодня громких афиш нет. Впрочем, это не означает, что нас ждут скучные поединки, ведь каждая из команд будет решать свои задачи – кто-то остаться в элитном дивизионе, а кто-то – выход в плей-офф.

17:15

  • Великобритания – Дания (коэффициенты букмекеров: 21,00/12,70/3,80);
  • Италия – Латвия (18,00/11,00/1,10).

21:15

  • Германия – Франция (1,35/5,80/6,20);
  • Швейцария – Австрия (1,25/6,60/10,00).

Турнирное положение на данный момент следующее:

группа А:

  1. Финляндия — 7 очков (после 3 матчей);
  2. Германия — 6 (2);
  3. Канада — 6 (3);
  4. США — 5 (3);
  5. Словакия — 3 (3);
  6. Дания — 2 (2);
  7. Франция — 1 (2);
  8. Великобритания — 0 (2).

группа В:

  1. Россия — 9 очков (3);
  2. Швейцария — 6 (2);
  3. Чехия — 6 (3);
  4. Швеция — 6 (3);
  5. Латвия — 3 (2);
  6. Австрия — 0 (2);
  7. Норвегия — 0 (3);
  8. Италия — 0 (2).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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