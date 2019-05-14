В Минске заработал оперативно-координационный центр II Европейских игр

Оперативно-координационный центр II Европейских игр начал работать в Минске на проспекте Победителей, 103.

Как сообщает пресс-служба правительства, главная задача центра — координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации во время проведения II Европейских игр (за исключением инцидентов, которые относятся к компетенции силового блока).

С 19 июня по 2 июля центр будет работать в круглосуточном режиме, в составе одной смены задействуют около 100 человек. При создании ОКЦ учли международный опыт и предложения Европейских олимпийских комитетов.

Информация о нештатных ситуациях во время Игр сразу будет попадать в этот центр. Вопросы, которые он будет решать, уже сейчас, до старта соревнований, отрабатываются на тренировках. Возможным инцидентам будут присваивать один из уровней — «красный», «желтый» или «зеленый» в зависимости от степени их серьезности.

В оперативном зале будут находиться ответственные за разные направления: протокол, организацию питания, транспортного сообщения, телетрансляции, работу волонтеров, взаимодействие с Европейскими олимпийскими комитетами и др.

Здесь же расположены переговорные комнаты для оперативного решения нештатных ситуаций.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.