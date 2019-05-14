За три месяца Беларусь получила валюты почти 10 млрд долларов

В январе-марте валютные поступления Беларуси составили 9 млрд 915,8 млн долларов и увеличились на 3,3%, или на 319,7 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют статданные Национального банка.

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При этом валютная выручка от экспорта товаров сложилась на уровне 7 млрд 542,1 млн долларов и увеличилась на 0,4%, или на 26,8 млн долларов, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В то же время валютная выручка от экспорта услуг составила 2 млрд 147,8 млн долларов и увеличилась 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 268 млн долларов.

Прочие валютные поступления в январе-марте составили 225,8 млн долларов и увеличились на 24,2 млн долларов, или на 12%.

Таким образом, наибольший вклад в прирост валютной выручки в первом квартале внесли услуги. Их вклад в совокупный прирост валютной выручки за указанный период составил более 80%.

Как сообщалось ранее, экспорт услуг во многом растет за счет компьютерных услуг. За 2018 год экспорт компьютерных услуг Беларуси составил 1 млрд 585,6 млн долларов и увеличился по сравнению с 2017 годом почти на треть.

Более 85% экспорта компьютерных услуг формируют резиденты Парка высоких технологий. По данным ПВТ, одним из крупнейших экспортеров компьютерных услуг является компания EPAM Systems.

Председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-конференции в декабре 2018 года, предположил, что белорусский экспорт компьютерных услуг будет расти в среднесрочной перспективе более чем на 20% в год. Топ-менеджер назвал успехи, которых достигает ИТ-сектор Беларуси, впечатляющими и предположил, что позитивное влияние этого сектора на экономику продолжится.