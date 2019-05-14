«Белнефтехим» рассказал, как будет в стране развиваться «нефтянка»

Концерн «Белнефтехим» работает над подготовкой стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года, сообщил начальник управления перспективного развития концерна Андрей Мленик в ходе научно-практической конференции, состоявшейся на Мозырском НПЗ.

Как сообщает пресс-служба завода, представитель «Белнефтехима» указал на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в случае, если оба нефтеперерабатывающих завода будут специализироваться на производстве топлива.

«Развитие двух белорусских НПЗ по топливному варианту сопряжено с риском как по сбыту продукции, так и эффективности их работы в целом. Это обусловлено усилением конкуренции на потенциальных рынках сбыта моторных топлив, а также отсутствием свободной ёмкости близлежащих региональных рынков для обеспечения эффективной реализации нефтепродуктов», — отметил Мленик.

Такой сценарий развития событий в условиях мировой цены на нефть не позволяет обеспечить безубыточную работу заводов, полагает он.

«Возможное дальнейшее развитие двух заводов по нефтехимическому профилю требует также тщательной оценки. В первую очередь с точки зрения наличия востребованного ассортимента продукции и эффективных ёмких рынков сбыта», — сказал представитель «Белнефтехима».

По его словам, при разработке стратегии до 2030 года потребуется учесть «ограниченность доступа к современным перспективным технологиям, которые позволяют обеспечить наибольшую добавленную стоимость и конкурентоспособность продукции».

При подготовке стратегии рассмотрят несколько вариантов развития нефтеперерабатывающих заводов и сопряженных производств.

«Будет проведен анализ рисков и влияния изменения макроэкономических параметров, а также учтен тот факт, что материально-технические потоки, получаемые при реализации на нефтеперерабатывающих заводах двух проектов по глубокой переработке нефти, по сути, станут базой для формирования строительства новых производств», — пояснил Мленик.

Сейчас на территории двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов проводятся строительно-монтажные работы с целью увеличения глубины переработки нефти. Официально завершение модернизации запланировано на 7 ноября.