Улучшенные банкноты номиналом 5 и 10 рублей выпускает Нацбанк

В понедельник, 20 мая, главный банк Беларуси вводит в оборот обновленные купюры достоинством в 5 и 10 рублей.

Нацбанк продолжает повышать защиту банкнот национальной валюты. С этой целью в обращение вводятся новые банкноты в 5 и 10 рублей. Их безопасность усилена благодаря еще одному водяному знаку и защитной нити, которая стала шире.

Также обновлен дизайн этих денег. Цвет и величина банкнот остались прежними, однако с них удален реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи — это связано с тем, что Петр Прокопович с 2011 года не работает в банке.

Размер изображений на новых банкнотах тоже не изменен. Как известно, на лицевой стороне купюр достоинством в 5 и 10 рублей нарисованы памятники архитектуры: Белая (Каменецкая) вежа и Спасо-Преображенская церковь соответственно. Теперь на банкнотах вежа и церковь выглядят так, как сегодня, кроме того, появились их названия.

И последнее изменение: вместо «2009» на обновленных банкнотах приведен год выпуска в обращение — «2019».

Презентация новых денег, которые изготовило акционерное общество «Гознак» (Россия), состоится в день их выпуска — 20 мая. Представители Нацбанка покажут изображения новых банкнот и подробно расскажут о них.

Нацбанк также планирует запустить в оборот обновленные банкноты номиналом в 20 и 50 рублей. Это произойдет в следующем году.