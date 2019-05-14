В Беларуси появилась новая судья Конституционного суда – к присяге ее приводил лично Лукашенко
Не каждому человеку, который является судьей, представляется возможность быть членом главного в стране суда.
Сегодня прошла церемония вступления в должность новой судьи Конституционного суда Аллы Бодак. В церемонии приведения к присяге принял участие Александр Лукашенко.
После того, как Бодак произнесла текст присяги, Лукашенко вручил ей удостоверение, а также подарочный экземпляр Конституции Беларуси.
Он положительно оценил большой опыт работы Бодак, в том числе на должности замминистра.