Потребители российской нефти из-за загрязнения «Дружбы» могут начать поиск альтернативных поставщиков

Загрязнение нефтепровода «Дружба» некачественной российской нефтью может привести к потере доверия покупателей и поиску альтернативных поставщиков, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мы следим за ситуацией с загрязнением нефти, идущей по трубопроводу «Дружба». Проблема будет решена со временем, но приведет к снижению коммерческих и правительственных запасов нефти у российских клиентов. Главным последствием этого инцидента, по всей видимости, станет потеря доверия к качеству нефтяных поставок и поиск альтернативных поставщиков сырья, что может усилить давление на цены на тяжелые и средние сорта нефти», — отмечают в МЭА.

Эксперты подсчитали, что эффект от приостановки транзита по нефтепроводу может обернуться для европейских нефтеперерабатывающих заводов снижением переработки на 250 тысяч баррелей в сутки (б/с) во втором квартале, что соответствует примерно 2% европейского спроса на нефтепродукты, сообщает ТАСС.

Так, немецкие заводы могут снизить переработку на 100 тыс. б/с в течение мая—июня, польские НПЗ — на 60 тыс. б/с в течение мая—июня и вернуться к нормальной загрузке в июле. Эффект для белорусских НПЗ МЭА оценило в снижении переработки на 80 тыс. б/с с апреля по июль.

23 апреля в Беларуси заявляли о намерении начать поставки альтернативной нефти уже в этом году. Рассматриваются варианты получения сырья не только через прибалтийские, но и украинские порты. Теоретически белорусские НПЗ могут перерабатывать и азербайджанскую, и саудовскую, и нигерийскую нефть, сообщал ранее заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании Сергей Гриб.

2 мая состоялась встреча посла Беларуси в Нигерии Вячеслава Бриля с директором Национальной нефтегазовой корпорации Нигерии Маиканти Бару. Поводом для встречи стала заинтересованность Беларуси в продвижении экспорта товаров и услуг в нефтегазовом секторе, а также актуальность вопроса диверсификации поставок нефти в страну.

15 мая с визитом в Азербайджане находится вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, который курирует работу нефтехимического комплекса страны.