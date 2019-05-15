Потребители российской нефти из-за загрязнения «Дружбы» могут начать поиск альтернативных поставщиков

/ Экономика
Просмотров: 309

Загрязнение нефтепровода «Дружба» некачественной российской нефтью может привести к потере доверия покупателей и поиску альтернативных поставщиков, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мы следим за ситуацией с загрязнением нефти, идущей по трубопроводу «Дружба». Проблема будет решена со временем, но приведет к снижению коммерческих и правительственных запасов нефти у российских клиентов. Главным последствием этого инцидента, по всей видимости, станет потеря доверия к качеству нефтяных поставок и поиск альтернативных поставщиков сырья, что может усилить давление на цены на тяжелые и средние сорта нефти», — отмечают в МЭА.

Эксперты подсчитали, что эффект от приостановки транзита по нефтепроводу может обернуться для европейских нефтеперерабатывающих заводов снижением переработки на 250 тысяч баррелей в сутки (б/с) во втором квартале, что соответствует примерно 2% европейского спроса на нефтепродукты, сообщает ТАСС.

Поставки «грязной нефти»: белорусы обсуждают проблему транзита на международных переговорах

Так, немецкие заводы могут снизить переработку на 100 тыс. б/с в течение мая—июня, польские НПЗ — на 60 тыс. б/с в течение мая—июня и вернуться к нормальной загрузке в июле. Эффект для белорусских НПЗ МЭА оценило в снижении переработки на 80 тыс. б/с с апреля по июль.

23 апреля в Беларуси заявляли о намерении начать поставки альтернативной нефти уже в этом году. Рассматриваются варианты получения сырья не только через прибалтийские, но и украинские порты. Теоретически белорусские НПЗ могут перерабатывать и азербайджанскую, и саудовскую, и нигерийскую нефть, сообщал ранее заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании Сергей Гриб.

2 мая состоялась встреча посла Беларуси в Нигерии Вячеслава Бриля с директором Национальной нефтегазовой корпорации Нигерии Маиканти Бару. Поводом для встречи стала заинтересованность Беларуси в продвижении экспорта товаров и услуг в нефтегазовом секторе, а также актуальность вопроса диверсификации поставок нефти в страну.

15 мая с визитом в Азербайджане находится вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, который курирует работу нефтехимического комплекса страны.

Сюжет: Грязная нефть
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поставки нефти

Другие материалы на эту тему:

Кто спал в шапку? Как грязная нефть попала в белорусские трубы

Кто спал в шапку? Как грязная нефть попала в белорусские трубы

Сколько Россия заплатит Беларуси компенсации за ущерб от грязной нефти

Сколько Россия заплатит Беларуси компенсации за ущерб от грязной нефти

Сотни миллионов. Лукашенко прикинул ущерб от поставок грязной нефти

Сотни миллионов. Лукашенко прикинул ущерб от поставок грязной нефти

Дело о «грязной нефти»: Медведев жаждет крови – пошли задержания

Дело о «грязной нефти»: Медведев жаждет крови – пошли задержания