ЕАБР выделил «Беларуськалию» кредит на 100 млн долларов

15 мая состоялось подписание кредитного договора между Евразийским банком развития (ЕАБР) и ОАО «Беларуськалий». На финансирование оборотного капитала и инвестиционной программы белорусское предприятие получит до 100 млн долларов.

Как отметил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, «Беларуськалий» является одним из ключевых партнеров банка. «Мы рады продолжению совместного сотрудничества. Проект реализуется в приоритетном для банка секторе — химическая промышленность, согласно стратегии на 2018-2022 годы», — отметил Бельянинов, сообщает пресс-центр ЕАБР.

По словам гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого, «соглашение было структурировано в кратчайшие сроки в форме беззалогового кредита на комфортных для заемщика условиях».