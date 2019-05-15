В Слониме двое парней сняли на видео, как насиловали девушку

Уголовное дело по статье 166 УК (изнасилование) возбуждено в отношении двух жителей Слонима 2000 и 2002 годов рождения.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, преступление было совершено 13 мая в квартире одного из подозреваемых, где молодые люди распивали спиртное. Жертвой стала их знакомая девушка, пришедшая в гости. Парни изнасиловали ее, а процесс сняли на видео.

Девушка сумела убежать и сообщить в милицию. Молодых людей задержали. К тому времени они уже успели показать снятое ими видео своим знакомым.