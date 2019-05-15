«Есть шероховатости». В России не видят больших проблем в отношениях с Беларусью

В отношениях России и Беларуси в сфере агропромышленного комплекса «есть шероховатости, но нет фронтальных позиций». Об этом заявил журналистам 15 марта в Минске министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, подводя итоги состоявшегося совместного заседания коллегии министерств сельского хозяйства двух стран.

«Несмотря на все трудности, которые есть в наших взаимоотношениях, можно сказать, что Беларусь остается нашим основным торговым партнером в части сельскохозяйственной продукции, товарооборот растет, по прошлому году он составил свыше 5 млрд долларов. Это достойная цифра. Я уверен, что она будет увеличиваться», — сказал Патрушев.

На коллегии, по его словам, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между ведомствами. «По всем вопросам мы нашли понимание. У нас практически не остается вопросов, где мы бы не находились в диалоге, где наши позиции фронтально отличались. Есть шероховатости, в общении братских народов они могут быть, но не может быть серьезных сложностей. Исходя из этого, будем выстраивать наши взаимоотношения и диалог», — заявил министр.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько сообщил, что на коллегии было рассмотрено три вопроса, но «за рамками этих вопросов возникали и другие». Рассмотрены вопросы взаимодействия по поставкам продукции, выполнение балансов, взаимодействия в сфере качества и безопасности продукции, дальнейший ход реализации союзной программы в области селекционно-племенной работы.

«Мы проговорили и за рамками этих вопросов, будут сделаны соответствующие поручения дополнительно в рабочем порядке. Мы нашли взаимопонимание, хотя в прессе появляются вопросы. После трехлетнего перерыва совместных заседаний коллегий, это сказывалось на взаимодействии», — подчеркнул Хотько.

Он отметил, что две стороны пытаются решить все возникающие вопросы. «Мы откровенно и честно проговорили по вопросам взаимодействия в области сельскохозяйственного производства и объединения ресурсов двух стран», — сказал министр.

По его мнению, заседание прошло результативно. «Мы будем плотно работать с коллегами из Российской Федерации. У нас есть вопросы, которые необходимо решать. И что бы не появлялось в прессе, взаимодействие между странами очень тесное», — подытожил глава белорусского ведомства.