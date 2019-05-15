У «Беларуськалия» закончились деньги?

Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит ОАО «Беларуськалий» кредит в сумме до 100 млн долларов на финансирование оборотного капитала и инвестиционной программы.

Фото pixabay.com

Подписание кредитного договора состоялось 15 мая в Минске в присутствии премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сообщили БелаПАН в пресс-службе ЕАБР.

«Беларуськалий» реализует самый масштабный в своей истории проект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината. Проект способствует увеличению мощности по выпуску калийных удобрений. Кроме того, только в 2019 году предусматривается создание более 500 рабочих мест.

«Беларуськалий» является одним из наших ключевых партнеров, с которым ЕАБР сотрудничает с 2011 года. Мы рады продолжению совместного сотрудничества. Проект реализуется в приоритетном для банка секторе — химическая промышленность, согласно стратегии на 2018-2022 годы», — отметил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый подчеркнул, что соглашение было структурировано в кратчайшие сроки в форме беззалогового кредита на комфортных для заемщика условиях.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Продукция предприятия экспортируется более чем в 120 стран мира. 100% акций ОАО «Беларуськалий» принадлежат Республике Беларусь.