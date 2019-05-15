Беларусь начала производить свое стрелковое оружие, — Зась

Беларусь начала производство собственного стрелкового оружия, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 15 мая на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

«Радует то, что решается серьезная задача, которая была поставлена главой государства — выход на производство конечных образцов вооружений, — отметил Зась. — Это новая тема. Надо сказать, что мы уже создали у себя в стране новую отрасль — производство стрелкового оружия и боеприпасов к нему. И сейчас параллельно идет формирование нормативной базы под это».

Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, что «Беларусь заняла свою нишу на мировом рынке вооружений».

Основным приоритетом для военно-промышленного комплекса Зась назвал экспортные поставки. «Экспорт — это правильно. Предприятия, которые производят военную технику, должны ориентироваться на мировые рынки», — сказал он.

О том, что Беларусь создает производство собственного стрелкового оружия, ранее сообщал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Уже продемонстрированы образцы оружия, которые собирают в Беларуси пока из импортных комплектующих. «Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия. Пока это служебное и гражданское оружие. То есть это боевое оружие, но фактически оно отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных силах», — рассказал Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» в ноябре 2018 года.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что в Беларуси есть и «свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия».

Он сообщил, что недалеко от Орши (Витебская область) в настоящее время ведется создание предприятия, на котором будет освоено в первую очередь производство боеприпасов — патронов к стрелковому оружию, а затем организованы участки сначала по сборке, а потом по производству образцов стрелкового оружия.