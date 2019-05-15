Россия ответила на слова Лукашенко о сотнях миллионов долларов компенсации за «грязную нефть»

Общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит 100 млн долларов. Такую цифру назвал 15 мая журналистам в Сочи министр энергетики РФ Александр Новак, отметив, что это его личная оценка и еще предстоит все просчитать, передает телеканал НТВ.

Министр обратил внимание, что в прессе «пишут разные цифры», которые вызывают очень много вопросов, и подчеркнул, что это точно «не миллиарды долларов, и даже не сотни миллионов долларов».

«По моим оценкам экспертным, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, может быть меньше 100 млн долларов точно. Но будем считать более конкретно. По факту», — отметил Новак.

Что касается ущерба, который был причинен Беларуси, то этот вопрос, по словам главы Минэнерго России, будет изучаться отдельно.

Александр Лукашенко 11 мая заявил журналистам, что на ситуации с российской «грязной» нефтью в Беларуси были потеряны огромные деньги, измеряемые сотнями миллионов долларов. При подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих.

«Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же насосы на самих станциях и все прочее) и на НПЗ, — прокомментировал глава государства. — И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины».

Российское экономическое издание «Ведомости» подсчитало, что ущерб Беларуси от поставки некачественного топлива из России через нефтепровод «Дружба» может составить от 271 млн до 435 млн долларов. Так, сумма недополученной прибыли предприятия «Гомельтранснефть Дружба» за транзит нефти во время двух недель простоя трубы составит 29-35 млн долларов.

Кроме того, будущие потери компании в выручке из-за снижения пропускной способности «Дружбы» могут составить от 142 до 300 млн долларов до конца этого года. Ущерб также нанесла и остановка производства на нефтеперерабатывающих заводах, который концерн «Белнефтехим» оценил в 100 млн долларов. Потребуются средства на ремонт и замену поврежденных компонентов оборудования.

О поставках с середины апреля по нефтепроводу «Дружба» некачественной нефти сообщил «Белнефтехим». 22 апреля стало известно, что из-за загрязненной хлорорганикой нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» был остановлен полностью. В России возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба». В начале мая чистая нефть вновь начала поступать на территорию Беларуси.