Из-за фронтального раздела на четверг объявлен желтый уровень опасности

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В четверг, 16 мая, погоду в юго-западных регионах страны будет определять фронтальный раздел, по северо-востоку скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В основном по юго-западу пройдут дожди, в некоторых местах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах Гродненской и Брестской областей – сильные дожди. Ветер восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью: +6°С (по северу до +14°С по югу страны);
  • максимальная днем +15..+21°С (по юго-востоку до +24°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.
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Тэги: погода

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