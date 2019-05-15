Из-за фронтального раздела на четверг объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 16 мая, погоду в юго-западных регионах страны будет определять фронтальный раздел, по северо-востоку скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В основном по юго-западу пройдут дожди, в некоторых местах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах Гродненской и Брестской областей – сильные дожди. Ветер восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью: +6°С (по северу до +14°С по югу страны);

максимальная днем +15..+21°С (по юго-востоку до +24°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.