Беларусь поставляет в Россию оружия на 400 млн долларов

Белорусская сторона рассчитывает в июне подписать с Россией обновленную программу военно-технического сотрудничества, заявил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко 15 мая на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX.

По его словам, стороны «выходят на финишную прямую внесения изменений в межправительственное соглашение, которым утверждается межгосударственная программа военно-технического сотрудничества до 2020 года».

«Уточнены направления работы, объемы поставок, организации, которые участвуют в реализации конкретных проектов. Надеюсь, мы эту программу с российскими коллегами подпишем, возможно, в июне», — подчеркнул Головченко.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что объем взаимных поставок продукции военного назначения между Беларусью и РФ составляет примерно 500-600 млн долларов в год.

При этом две трети от этого объема — это белорусские поставки в Россию, в том числе в рамках совместных проектов.

«Это не сырьевой товарооборот, а высокотехнологичные товары, поэтому экспорт Беларуси в Россию по такой номенклатуре даже превышает российский экспорт в Беларусь. Мы очень удовлетворены этой работой», — подчеркнул Головченко.

Накануне АО «Рособоронэкспорт» сообщило, что объем сотрудничества с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил 1 млрд долларов.

По словам Головченко, эти расчеты не учитывают всего объема взаимодействия между сторонами, который исчисляется гораздо большими цифрами.

Он добавил, что сказать о перспективах новых контрактов на поставки белорусских вооружений можно будет только по окончании выставки и переговорной программы. Экспозиция будет работать до 17 мая.