ЧМ-2019 по хоккею. США обыграли Великобританию, а Швейцария — Норвегию

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, 15 мая состоялись два матча дневной программы.

В группе А в Кошице сборная США одержала победу над командой Великобритании — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).

Это третья победа американцев подряд, которая подняла их на второе место в турнирной таблице. Ранее США проиграли Словакии и обыграли Францию и Финляндию. 18 мая американца предстоит встреча с Данией.

Команда Великобритании пока только проигрывает и много пропускает. Больше, чем британцы — 26 шайб, на чемпионате пока не пропустила ни одна сборная. 17 мая матч против Финляндии.

В группе В в Братиславе сборная Швейцарии выиграла у команды Норвегии — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Это четвертая победа швейцарцев подряд, и сборная лидирует в своей группе. Правда, матчи против действительно сильных соперников еще впереди — Швеции (18 мая), России (19 мая) и Чехии (21 мая).

У норвежцев после четырех матчей ноль очков и небольшие шансы на выход из группы. При этом два ближайших матча — с прямыми конкурентами за выживание в элитном дивизионе: Австрией и Италией.