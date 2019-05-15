Когда состоится инаугурация Зеленского — в Раде назвали семь возможных дат

/ Мир
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На своем сегодняшнем заседании комитет по регламенту Верховной рады Украины утвердил семь проектов постановлений парламента об инаугурации новоизбраного президента страны.

Таким образом, на суд депутатов будут внесены следующие даты:

  • 19 мая (предложения внефракционных депутатов Сергея Мищенко и Виктора Балоги);
  • 20 мая (внефракционный Виталий Куприй);
  • два этапа (предложение Сергея Каплина: 19 мая в – парламенте, 3 июня – на стадионе «Олимпийский»);
  • 26 мая (внефракционный Виталий Куприй;
  • 28 мая (группа депутатов во главе с представителем НФ Андреем Тетеруком);

Напомним, сам новоизбранный президент Владимир Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.
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Тэги: Украина выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский

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