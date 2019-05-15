Когда состоится инаугурация Зеленского — в Раде назвали семь возможных дат
На своем сегодняшнем заседании комитет по регламенту Верховной рады Украины утвердил семь проектов постановлений парламента об инаугурации новоизбраного президента страны.
Таким образом, на суд депутатов будут внесены следующие даты:
- 19 мая (предложения внефракционных депутатов Сергея Мищенко и Виктора Балоги);
- 20 мая (внефракционный Виталий Куприй);
- два этапа (предложение Сергея Каплина: 19 мая в – парламенте, 3 июня – на стадионе «Олимпийский»);
- 26 мая (внефракционный Виталий Куприй;
- 28 мая (группа депутатов во главе с представителем НФ Андреем Тетеруком);
Напомним, сам новоизбранный президент Владимир Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.