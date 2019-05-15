Нацбанк отмечает снижение цен на мясо и ускорение темпов роста — на топливо

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в апреле 2019 года сохранился практически на уровне предыдущего месяца и составил 8,1% (8,2% месяцем ранее). При этом ускорение в годовом выражении темпов роста цен на автомобильное топливо почти полностью нивелировало замедление роста цен прочих регулируемых позиций (услуги ЖКХ, связи и других).

Такой вывод содержится в аналитическом обзоре, подготовленном Национальным банком.

Как отмечается в обзоре, годовая базовая инфляция замедлилась до 4,6% (4,9% месяцем ранее). В разрезе групп товаров и услуг, не подверженных административному ценовому регулированию и влиянию сезонного фактора, отмечается замедление роста цен на услуги и продовольственные товары. Менее интенсивная динамика цен на услуги во многом связана со снижением в годовом выражении стоимости услуг воздушного транспорта и туризма, полагают аналитики регулятора.

По оценкам специалистов Нацбанка, замедлению роста цен на продовольственные товары способствовала соответствующая динамика цен на мясо и мясопродукты: после периода ускоренного подорожания под влиянием конъюнктурного шока в последние три месяца цены на мясо снижаются (относительно предыдущего месяца). Цены на непродовольственные товары с исключением регулируемых позиций начиная со второго полугодия 2017 года сохраняются практически на одном уровне в годовом выражении.

Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 4% в апреле 2019 года к апрелю 2018 года (4,7 цента в марте 2019 года к марту 2018-го). Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на отдельные виды овощей (капусту белокочанную, лук репчатый, помидоры, морковь).

Инфляция за четыре месяца 2019 года составила 2,7%. Аналитики финансового рынка прогнозируют, что инфляция в этом году будет находиться вблизи того уровня (5%), который прогнозирует Нацбанк. В то же время эксперты ожидают, что темпы роста административно регулируемых цен окажутся выше, чем нерегулируемых.

Национальный банк ожидает, что во втором квартале инфляция будет выше целевого уровня (5%), но в последующие кварталы станет замедляться, заявил председатель правления Павел Каллаур на брифинге 3 мая в Минске. Он отметил, что в первом квартале риски, которые могут повлиять на ускорение цен, несколько уменьшились.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ автомобильное топливо в Беларуси практически еженедельно поднимается в цене второй год. В этом году «Белнефтехим» уже двенадцать раз повысил цену (каждый раз на копейку) автомобильного топлива.