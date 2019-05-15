Оппозиция хочет получить финансирование от государства

Оппозиция готовит поправки в закон Республики Беларусь «О политических партиях». Обсуждение соответствующего проекта поправок состоялось 15 мая на круглом столе в Минске с участием представителей Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), партии левых «Справедливый мир», оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и ряда экспертов.

Ключевые изменения, которые предлагается внести, — создание механизма финансирования политических партий из государственного бюджета, равный доступ к государственным средствам массовой информации, равенство условий работы политических партий.

«В Беларуси начинает формироваться политический порядок требований к власти со стороны демократических партий, оргкомитетов и движений. Здесь можно говорить об изменениях в Избирательный кодекс, в закон о политических партиях, изменениях в закон о массовых мероприятиях, в том числе постановление 49 Совмина (вводящее оплату услуг милиции. — БелаПАН.). Если власть хочет улучшить взаимодействие с Европой хотя бы на базовом уровне, то это наш порядок дня, который мы можем озвучивать», — прокомментировал БелаПАН председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.

По его словам, проект предложений эксперты намерены подготовить и подать в Министерство юстиции до конца мая.

Среди предложений в поправках есть пункты о запрете создания в партиях военизированных формирований, снижении количества учредителей партии для регистрации до 500 человек, предоставлении доступа к помещениям из государственного фонда и др.