Следствие сделало вывод по поводу информации об отравлении Сергея Доренко

Московские следователи вынесли заключение по поводу информации о возможном отравлении главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. С заявлением в полицию обратились дочери журналиста от первого брака.

Как отмечается в документе, выданном следственным управлением полиции Центрального административного округа российской столицы, причин подвергать сомнению первоначальный диагноз, установленный во время вскрытия, нет.

Таким образом, следователи опровергли предположения дочерей Доренко, которые утверждали, что их отца отравили.

На радиостанции сообщили, что прощание с главредом пройдет на московском Троекуровском кладбище 17 мая в 11:00 (тело Доренко будет кремировано).

Напомним, по официальной версии, основанной на заключении судмедэкспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Доренко умер в четверг, девятого мая, в Москве. Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо. Прибывшая бригада «скорой» спасти Доренко не смогла.