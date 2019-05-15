В Барселоне могут появиться электробусы из Беларуси

Беларусь прорабатывает возможность поставки электробусов в Барселону. Данный вопрос обсуждался во время встречи посла Беларуси в Испании Павла Пустового в мэрии Барселоны.

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«Возможность поставок белорусских электробусов в регион обсуждалась с учетом повышенных требований к экологической ситуации в крупных и промышленных городах Испании и предпринимаемых мер по защите окружающей среды», — сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Испании.

14-15 мая в Барселоне проходит ряд мероприятий, направленных на продвижение политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества Республики Беларусь и Королевства Испания.

14 мая посол Пустовой встретился с представителем правительства Испании в автономном сообществе Каталония Терезой Кунилерой. В ходе встречи обсуждены вопросы политического сотрудничества, перспективы расширения регионального взаимодействия между Беларусью и Испанией.

Углубление торгово-экономического взаимодействия между странами стало темой обсуждения на встрече посла Беларуси с руководством государственного Агентства по конкурентоспособности компаний (ACCIÓ).

Как отмечает посольство, значительный интерес у делового сообщества Каталонии вызвал семинар, посвященный возможностям экономического сотрудничества с Беларусью. Выступая перед собравшимися, Павел Пустовой заявил, что «Беларусь — страна новых возможностей для испанских инвесторов и деловых людей». На мероприятии присутствовали представители примерно 30 испанских компаний, заинтересованных в белорусском рынке, а также тех, которые уже успешно реализуют экономические проекты в Беларуси. Отдельно состоялась встреча с представителями белорусского бизнеса, которые осваивают рынок Испании.