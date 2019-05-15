Игорь Матвиенко назвал певицу ZENA новой Кристиной Агилерой

Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019».

Фото Andres Putting / eurovision.tv

По его словам, у представителя Исландии был классный номер: «У них ни одного номера такого раньше не было. Настолько это все было выдержано музыкально и сценически. Для меня они вчера были лучшие. Еще неплохая конкурсантка из Беларуси. Такая новая Кристина Агилера».