Игорь Матвиенко назвал певицу ZENA новой Кристиной Агилерой

/ Культура
Просмотров: 5070

Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019».

Фото Andres Putting / eurovision.tv

По его словам, у представителя Исландии был классный номер: «У них ни одного номера такого раньше не было. Настолько это все было выдержано музыкально и сценически. Для меня они вчера были лучшие. Еще неплохая конкурсантка из Беларуси. Такая новая Кристина Агилера».

Матвиенко также отметил, что многие конкурсанты первого полуфинала «пели фальшиво, завышали», заявил он m24.ru.

Сюжет: «Евровидение-2019»
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евровидение-2019 Персона: Игорь Матвиенко Зинаида Куприянович

Другие материалы на эту тему:

Второй полуфинал «Евровидения-2019». Все участники и песни

Второй полуфинал «Евровидения-2019». Все участники и песни

ZENA вывела Беларусь в финал «Евровидения»

ZENA вывела Беларусь в финал «Евровидения»

Первый полуфинал «Евровидения-2019». Все участники и песни

Первый полуфинал «Евровидения-2019». Все участники и песни

«Евровидение-2019». Зинаида Куприянович откровенно о семье, успехе и адреналине

«Евровидение-2019». Зинаида Куприянович откровенно о семье, успехе и адреналине