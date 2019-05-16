ЧМ-2019 по хоккею. Словакия второй матч подряд проиграла, пропустив на последней минуте

Третье поражение подряд потерпела хоккейная сборная Словакии на домашнем чемпионате мира. Причем в двух последних матчах словаки пропускали решающую шайбу на последней минуте третьего периода.

15 апреля в Кошице команда Словакии проиграла сборной Германии — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). Хозяева турнира уступали 0:1, но сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед — 2:1, однако пропустили две шайбы в самой концовке матча. Решающую за 27 секунд до окончания третьего периода забросил Леон Драйзайтль.

14 мая Словакия также в концовке матча проиграла Канаде — 5:6, пропустив за 1,8 секунды до сирены. Ранее сборная хозяев турнира уступила Финляндии. А единственная победы была одержана на старте чемпионата — над командой США.

В параллельном матче в Братиславе сборная России не оставила шансов команде Италии — 10:0 (4:0, 4:0, 2:0). По две шайбы забросили Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов.

Это самая крупная победа сборной России на чемпионатах мира. Ранее российские хоккеисты дважды побеждали с разницей в девять шайб.

Российская команда на чемпионате мира пока играет без осечек — четыре победы в четырех матчах и лучшая разница шайб — 23-2. Италия же пока остается худшей командой турнира — четыре поражения, ни одной заброшенной шайбы и 30 пропущенных.