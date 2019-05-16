Глава СК России отчитался о миллиардных хищениях в Роскосмосе

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Следственный комитет РФ в течение пяти лет расследует уголовные дела о воровстве в указанной госкорпорации.

Об этом Александр Бастрыкин сообщил на Международном молодежном юридическом форуме, передает newsru.com.

«По Роскосмосу работаем уже лет пять. Там конца и края не видно, там миллиарды воруются. Миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги за границу переправляются, семья, а потом сам фигурант», — посетовал чиновник.

В Роскосмосе сообщили, что «озвученные председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным дела известны широкой общественности и инициированы по результатам проверок службой безопасности и внутреннего аудита корпорации».

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Роскосмос стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов российских рублей, 760 миллиардов из этой суммы приходятся на нарушения по учету в Роскосмосе.
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Тэги: Роскосмос кража хищения Россия ск рф Персона: Александр Бастрыкин

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