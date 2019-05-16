Белорусские туристы трое суток не могут улететь из Египта

Белоруска Виктория рассказала, что с 13 мая 150-200 туристов из Беларуси и Украины не могут вылететь с курорта в Шарм эль-Шейхе.

Они должны были улететь в киевский аэропорт «Борисполь» в 7 часов утра 13 мая, передает TUT.by . Путевки покупали у украинского туроператора Join Up. Девушка рассказала, что с тех пор их рейс постоянно переносится. Туристов выселили из гостиниц, где они отдыхали, и разместили в других, с худшими условиями. Все эти дни застрявших туристов возят в аэропорт и обратно.

Вчера украинская авиакомпания Sky Up сообщила о задержке по техническим причинам запланированных на 14 мая восьми чартерных и регулярных рейсов. Изменение расписания коснулось в том числе и рейса наших туристов — PQ 7120 Шарм эль-Шейх — Киев, его компания обещала выполнить ночью 15 мая.

Расходы на проживание и питание в эти дни туроператор взял на себя. Туристы смогут получить компенсации за испорченный отдых.