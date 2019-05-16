Видеофакт. На рынке «Ждановичи» избили водителя Mazda

В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела о хулиганстве на территории рынка по ул. Тимирязева.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24-летний водитель Toyota Prius находился на второстепенной дороге и не пропустил Mazda. Когда водитель второго авто сделал ему замечание, он через открытое окно нанес несколько ударов.

Инцидент произошел 12 марта и попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Хулигана заключили под стражу. На него завели уголовное дело.