Видеофакт. На рынке «Ждановичи» избили водителя Mazda

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В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела о хулиганстве на территории рынка по ул. Тимирязева.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24-летний водитель Toyota Prius находился на второстепенной дороге и не пропустил Mazda. Когда водитель второго авто сделал ему замечание, он через открытое окно нанес несколько ударов.

Инцидент произошел 12 марта и попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Хулигана заключили под стражу. На него завели уголовное дело.
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Тэги: хулиганство избиение водителя Ждановичи водитель Город: Минск

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