На выставке в Минске представили машину для противодействия митингующим

Один «Рубеж» может заменить 24 бойца спецподразделения.

/ Общество
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Специальный автомобиль с устройством заградительного типа «Рубеж» был представлен на выставке MILEX-2019.

Фото: tut.by

Для поставок на внутренний рынок система от ОАО «Агат — электромеханический завод» не рассчитана. Комплекс предназначен для экспорта и создан с учетом зарубежного опыта, в частности, протестов желтых жилетов во Франции, сообщает TUT.by.

«Рубеж» комплектуется системой пожаротушения, средствами звукового давления, стробоскопами, приборами для фотофиксации. Специальный раскладной щит, способный выдержать огонь из легкого стрелкового оружия, весит 300 кг, длина — шесть метров, свернуть его можно за минуту. При необходимости несколько таких щитов могут состыковываться между собой, образуя сплошную стену. Экипаж составляет четыре человека.
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Тэги: Агат рубеж оппозиция разгон демонстрации Milex

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