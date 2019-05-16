На выставке в Минске представили машину для противодействия митингующим

Специальный автомобиль с устройством заградительного типа «Рубеж» был представлен на выставке MILEX-2019.

Фото: tut.by

Для поставок на внутренний рынок система от ОАО «Агат — электромеханический завод» не рассчитана. Комплекс предназначен для экспорта и создан с учетом зарубежного опыта, в частности, протестов желтых жилетов во Франции, сообщает TUT.by .

«Рубеж» комплектуется системой пожаротушения, средствами звукового давления, стробоскопами, приборами для фотофиксации. Специальный раскладной щит, способный выдержать огонь из легкого стрелкового оружия, весит 300 кг, длина — шесть метров, свернуть его можно за минуту. При необходимости несколько таких щитов могут состыковываться между собой, образуя сплошную стену. Экипаж составляет четыре человека.