В Светлогорске судили бабушку за гибель ребенка

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В Светлогорском районном суде вынесли приговор бабушке, по недосмотру которой выпал с балкона четырехлетний ребенок.

Малыша нашли под окнами девятиэтажного дома 3 декабря 2018 года. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице, сообщают «Светлагорскія навіны».

Бабушку погибшего наказали тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии с данной частью статьи она должна заплатить штраф в доход государства и моральный вред в пользу потерпевшей.

 
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Тэги: гибель ребенка бабушка Город: Светлогорск

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