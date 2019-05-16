В Светлогорске судили бабушку за гибель ребенка

В Светлогорском районном суде вынесли приговор бабушке, по недосмотру которой выпал с балкона четырехлетний ребенок.

Малыша нашли под окнами девятиэтажного дома 3 декабря 2018 года. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице, сообщают «Светлагорскія навіны» .

Бабушку погибшего наказали тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии с данной частью статьи она должна заплатить штраф в доход государства и моральный вред в пользу потерпевшей.