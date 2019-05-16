Лукашенко сменил глав трех районов и принял ряд других кадровых решений
Председателем Жабинковского райисполкома стал Виталий Кулак, Пружанского — Юрий Бисун, Ивановского — Анатолий Ткачук.
По информации пресс-службы Лукашенко, он также согласовал ряд иных назначений:
- заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, главным ученым секретарем — Андрей Иванец;
- посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Игорь Фисенко назначен также по совместительству послом в Княжестве Монако и Португалии;
- председателем «Беллегпрома» стала Татьяна Лугина;
- гендиректором «Белтопгаза» — Алексей Кушнаренко;
- гендиректором Минского автомобильного завода — Валерий Иванкович;
- гендиректором «Лидсельмаша» — Григорий Иваньков;
- гендиректором Белорусской цементной компании — Александр Довгало;
- ректором БГЭУ — Вячеслав Шутилин;
- ректором Сельскохозяйственной академии — Виталий Великанов;
- гениректором РНПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству — Вадим Маханько;
- первым заместителем министра архитектуры и строительства — Игорь Костюков;
- заместителем министра архитектуры и строительства — Алексей Ананич.