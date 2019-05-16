Лукашенко сменил глав трех районов и принял ряд других кадровых решений

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Председателем Жабинковского райисполкома стал Виталий Кулак, Пружанского — Юрий Бисун, Ивановского — Анатолий Ткачук.

По информации пресс-службы Лукашенко, он также согласовал ряд иных назначений:

  • заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, главным ученым секретарем — Андрей Иванец;
  • посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Игорь Фисенко назначен также по совместительству послом в Княжестве Монако и Португалии;
  • председателем «Беллегпрома» стала Татьяна Лугина;
  • гендиректором «Белтопгаза» — Алексей Кушнаренко;
  • гендиректором Минского автомобильного завода — Валерий Иванкович;
  • гендиректором «Лидсельмаша» — Григорий Иваньков;
  • гендиректором Белорусской цементной компании — Александр Довгало;
  • ректором БГЭУ — Вячеслав Шутилин;
  • ректором Сельскохозяйственной академии — Виталий Великанов;
  • гениректором РНПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству — Вадим Маханько;
  • первым заместителем министра архитектуры и строительства — Игорь Костюков;
  • заместителем министра архитектуры и строительства — Алексей Ананич.
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