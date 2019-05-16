Лукашенко сменил глав трех районов и принял ряд других кадровых решений

Председателем Жабинковского райисполкома стал Виталий Кулак, Пружанского — Юрий Бисун, Ивановского — Анатолий Ткачук.

По информации пресс-службы Лукашенко, он также согласовал ряд иных назначений:

заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, главным ученым секретарем — Андрей Иванец;

посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Игорь Фисенко назначен также по совместительству послом в Княжестве Монако и Португалии;

председателем «Беллегпрома» стала Татьяна Лугина;

гендиректором «Белтопгаза» — Алексей Кушнаренко;

гендиректором Минского автомобильного завода — Валерий Иванкович;

гендиректором «Лидсельмаша» — Григорий Иваньков;

гендиректором Белорусской цементной компании — Александр Довгало;

ректором БГЭУ — Вячеслав Шутилин;

ректором Сельскохозяйственной академии — Виталий Великанов;

гениректором РНПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству — Вадим Маханько;

первым заместителем министра архитектуры и строительства — Игорь Костюков;