Лукашенко: Россия ведет себя непонятным образом

О наличии проблем с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы, заявил Александр Лукашенко 16 мая, когда давал указания новым назначенцам вертикали на местах.

«На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать. Тем более, Россия себя таким образом ведет — непонятным. Даже планы выработали с ними — балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему», — заявил Лукашенко.

В этой связи он заметил, что сельхозпроизводителям, возможно, не стоит форсировать увеличение объемов производства мяса и молока, потому что существуют проблемы с реализацией этой продукции.

«В крайнем случае, по говядине нам придется держать (объемы производства. — прим. пресс-службы президента), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее — это мы можем быстро нарастить, если надо будет», — сказал глава государства.

Он считает, что «надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением».

«Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание», — подчеркнул Лукашенко.