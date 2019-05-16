Лукашенко: у нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные кампании

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Александр Лукашенко ориентировал местные органы власти на достойную организацию предстоящих в Беларуси парламентских и президентских выборов, который пройдут, соответственно, в 2019 и 2020 годах.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Не забывайте — у нас два политических года. Партии нет, которая бы, как раньше, занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно. У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически», — заявил Лукашенко, комментируя назначения глав ряда районных администраций.

«Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы всё было достойно, красиво и чтобы со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий», — добавил президент.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко

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