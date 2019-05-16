Видеофакт. Жители Витебщины отбили руку скульптуре Ленина

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Правоохранители задержали 25-летнего жителя Лиозно и 30-летнего жителя Сенно, которые осознанно повредили скульптурную композицию под Витебском из-за политических взглядов.

По информации областного УВД, скульптура с народным названием «Ленин с котом» была установлена по частной инициативе рядом с дачным поселком возле железнодорожной станции Лучеса.

Фигурантов задержали с помощью кадров с камеры видеонаблюдения. На них завели уголовное дело.

 

 

 

Видео vitbichi.by

 
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Тэги: памятник Ленину хулиганство анархисты Город: Витебск

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