Видеофакт. Жители Витебщины отбили руку скульптуре Ленина

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Лиозно и 30-летнего жителя Сенно, которые осознанно повредили скульптурную композицию под Витебском из-за политических взглядов.

По информации областного УВД, скульптура с народным названием «Ленин с котом» была установлена по частной инициативе рядом с дачным поселком возле железнодорожной станции Лучеса.

Фигурантов задержали с помощью кадров с камеры видеонаблюдения. На них завели уголовное дело.