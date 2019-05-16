Украинский политолог посоветовал Зеленскому совершить первый визит в Минск

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Первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский должен совершить в Минск, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Ну, я, может быть, не очень серьезно скажу, но мне кажется, что неплохо было бы слетать в Минск и поговорить с президентом Беларуси… Зеленский уже несколько раз говорил о том, что для него важно общественное мнение… Если слушать людей и спросить у этих людей, кто из зарубежных политических деятелей вызывает наибольшее доверие у украинских граждан, и вы узнаете, что Лукашенко. Поэтому почему не поехать к Лукашенко, тем более что он проявляет готовность выступить в роли как бы некоторого медиатора в этом кризисном конфликте? Я думаю, что это было бы хорошее решение», — сказал Погребинский.

Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов главы государства 21 апреля. Его инаугурация пройдет 20 мая.
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Тэги: Беларусь-Украина президент Украины выборы в Украине Персона: Михаил Погребинский Владимир Зеленский Город: Киев

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