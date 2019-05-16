«Не можем держать убыточное предприятие». Лукашенко возмутился работой МАЗа

/ Экономика
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Президент потребовал повысить эффективность предприятия.

Фото: амкодор.бел

Об этом он заявил 16 мая при согласовании кандидатуры Валерия Иванковича на должность нового генерального директора завода, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко подчеркнул, что МАЗ входит в число важнейших промышленных предприятий страны. «Мы это предприятие не можем потерять, — заявил он. — МАЗ, БелАЗ, МТЗ — это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения».

Глава государства отметил, что потенциально у МАЗа «большие возможности». «И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие», — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что назначение предыдущего руководителя — Дмитрия Катеринича — было ошибочным.
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Тэги: МАЗ Минский автозавод убыточное производство Персона: Валерий Иванкович Город: Минcк

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