«Не можем держать убыточное предприятие». Лукашенко возмутился работой МАЗа
Президент потребовал повысить эффективность предприятия.
Об этом он заявил 16 мая при согласовании кандидатуры Валерия Иванковича на должность нового генерального директора завода, сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко подчеркнул, что МАЗ входит в число важнейших промышленных предприятий страны. «Мы это предприятие не можем потерять, — заявил он. — МАЗ, БелАЗ, МТЗ — это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения».
Глава государства отметил, что потенциально у МАЗа «большие возможности». «И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие», — сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что назначение предыдущего руководителя — Дмитрия Катеринича — было ошибочным.