У дочери Алсу отобрали титул победительницы конкурса «Голос. Дети»

В результате проверки результатов телефонного голосования финала конкурса «Голос. Дети» было выявлено внешнее воздействие, что существенно повлияло на итоги.

Напомним, ранее победа была присуждена дочери певицы Алсу – Микелле Абрамовой.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», - говорится в пресс-релизе Group-IB, поступившем в Би-би-си .

По подсчетам Group-IB, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч текстовых сообщений. Все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

В связи с этим, Первым каналом было принято решение аннулировать итоги и провести 24 мая спецвыпуск шоу, в котором выступят все финалисты.